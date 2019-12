En el último episodio del año de su Podcast: Feel the Power, Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E continuaron relatando sus anécdotas y en esta ocasión en particular se enfocaron en las múltiples interacciones con Vince McMahon previo al cambio a rudo de The New Day.

Recordemos que, durante sus inicios el grupo era uno de los consentidos del público, aunque vivían tiempos difíciles en la empresa, ya que en ese entonces no habían conseguido título alguno como grupo.

► La idea detrás del cambio a rudo de The New Day

Después de trabajar como consentidos del público por cinco meses, donde solo tuvieron una oportunidad titular en el Kickoff de Wrestlemania 31 (sin éxito), los miembros de The New Day finalmente se volvieron rudos en abril de 2015 cuando el grupo convenció a Vince McMahon de que podría irles mejor en ese papel.

Reflexionando sobre los inicios del grupo, Xavier Woods dio su opinión de que el presidente de la WWE quería deliberadamente que The New Day tuviera esos personajes impopulares de predicadores, como una especie de reto para ver cuánto tiempo tomaría antes de que intentaran cambiarlos.

“Hasta el día de hoy todavía creo que fue una prueba para ver si nos volvíamos locos y cambiaríamos las cosas. Dijimos: ‘Está bien, esto es lo que no queremos hacer’, y Vince nos decía: ‘Está bien, genial, hagamos esto. Ustedes van a ser los más queridos del programa’, y nosotros simplemente pensamos,’¿Qué ?'»

«Todavía siento que fue una prueba, algo así como ‘¿Cuánto lo quieren estos tipos? ¿Cuánto están dispuestos a soportar antes de venir a mí y decirme, no, tiene que ser de esta manera?’. Tengo que creer eso«.

Sin embargo, Kofi Kingston y Big E dudaron del razonamiento de su compañero, donde el primero replicó cuestionándose por qué Vince McMahon pondría a propósito algo tan malo en su espectáculo.

Xavier Woods también comentó que tuvo una conversación con McMahon para permitir el cambio a rudo de The New Day, pero el mandamás de la WWE no creía que pudiera funcionar, porque no podía ver a los fanáticos abucheando a Kingston. En un intento por convencerlo, Woods le dijo a su jefe que podía reemplazarlo con alguien de NXT si fallaba en su nuevo rol como rudo.

“Le pregunté a Vince si podíamos conseguir un micrófono. Le dije: ‘Si la gente no abuchea a Kofi a la cuarta semana y hemos hablado cuatro semanas seguidas, entonces no soy bueno en mi trabajo y no debería estar aquí'».

«Él me dijo: ‘¿Entonces eso significa que serás despedido?’. Le contesté: ‘Sí, si no puedo hablar lo suficientemente bien, si no soy lo suficientemente bueno en el micrófono como para que abucheen a Kofi Kingston, de quien piensas que nunca será abucheado, entonces no merezco tener este trabajo y tienes setenta tipos en NXT que podrían tener mi lugar.’ Él accedió diciendo: ‘Muy bien, ustedes hablarán esta noche’, y eso es cuando empezamos a hacer esos diálogos en el ring».

Woods admitió que fue difícil en las primeras dos semanas hacer que los fanáticos abuchearan a Kofi, pero recibió la aprobación de McMahon tras bastidores después de la tercera semana, cuando la multitud le dio al ex Campeón WWE una recepción mixta. A partir de ese entonces, comenzaron a tener éxito como grupo, ya que obtuvieron su primer campeonato siendo rudos.