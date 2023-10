Ya sabíamos que Shane McMahon intentó vérselas con Hulk Hogan en WrestleMania 39, pero la leyenda del pro wrestling no está lo suficientemente saludable. Ahora, The Hulkster da nuevos detalles que involucran a su hijo, Nick Hogan. Ello durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

► Los Hogan, Shane McMahon y WrestleMania 39

«Shane me llamó y me envió una foto desde el Madison Square Garden, supongo que tienen un paseo de la fama allí. Shane me envió una foto de él parado frente a mis cosas y me dijo: ‘¿Tienes una más en ti, viejo?’ Yo dije: ‘Bueno, ¿en qué estás pensando?’ Él dijo: ‘Bueno, no sé si tienes una más en ti, o tal vez un sustituto como Nick [Hogan].’ Así que empezamos a hablar y le dije que la única forma en que podría hacer algo es si estuviera en el centro del ring y simplemente vinieras hacia mí, porque no puedo correr ni golpear las cuerdas. Tengo dificultades para caminar distancias. Caer, si me levantara, tendría que rodar hacia la izquierda, no puedo rodar hacia la derecha. La única forma en que puedo levantarme es si ruedo hacia la izquierda.

«Así que sería un esfuerzo, pero Nick estuvo en la escuela de Rikishi durante un par de años y estuvo allí con Rusev y todos esos chicos. Iba a California a verlo, y Nick lo tenía todo planeado, pero luego se lesionó los dos hombros. Dije: ‘Bueno, no sé. Hay una posibilidad de hacer algo, sea cual sea la historia. Tal vez Nick sea un villano y [diga que Shane destruyó la carrera de su padre].’ No lo sé, hay un millón de formas de hacerlo, pero luego, un par de semanas después, Shane se lastimó o algo con su cuádriceps».