The Rascalz quieren a CM Punk en Impact Wrestling

«Entre otras promociones, hemos escuchado que Impact Wrestling estaba muy entusiasmada con la posibilidad de que Punk trabajara allí, pero no sé si en realidad sería una opción a largo plazo». Tras conocer este informe, Bully Ray comentaba: «Lo firmaría, al 1000%. Pienso que Punk necesita estar en un entorno en el que esté completamente cómodo. Y sé de buena tinta que no estaba completamente cómodo en WWE y luego, por lo que ocurriera, en AEW. Si pusieran a CM Punk en Impact Wrestling, Impact se revalorizaría… Creo que Impact y Punk podrían hacer muy buenos negocios juntos y atraer miradas al producto».

► The Rascalz quieren a CM Punk

La verdad es que dentro de la Impact Zone existen muchas ganas de que The Best in the World se una a ellos. Ahora son The Rascalz (Zachary Wentz y Trey Miguel), los Campeones Mundiales de Parejas, quienes expresan ese mismo deseo. Hablando con Battleground Podcast, hablaba primero el exWWE Wentz:

«CM Punk fue uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos. No puedo decirte cuántas camisetas tenía de él ni cuántas veces me vestí como él. Él fue lo que realmente… no tanto me hizo volver a la lucha libre porque siempre me encantó, pero fue el primer tipo en mucho tiempo con el que conecté. Soy de un pueblo pequeño en Ohio, todos son del campo o un poco pijos, yo era el chico punk con piercings. Fue una de esas cosas que conectó. Él fue la voz de los sin voz.»

«Para mí, por favor. Nos ayudaría a elevar todo si tuviéramos a ese tipo de alto perfil. No es solo un tipo cualquiera. Tiene un perfil muy alto. Has visto los resultados y lo que sucede cuando aparece en la televisión. Significa más miradas y más oportunidades para IMPACT y para todos nosotros para brillar. Por favor.»

Y continuaba Miguel:

«Solo tuve una interacción con CM Punk. Vino a las grabaciones en Chicago y pasó tiempo en el vestuario. Fue muy respetuoso con todos y hizo que todos se sintieran cómodos interactuando con él sin ninguna tensión extraña. Le dije que era un honor conocerlo y él me dijo: ‘Por favor, no digas eso’. Fue en tono de risa. Recuerdo que ese día pensé: ‘Me pregunto cómo saldrá este show’. CM Punk es, en todos los sentidos, una leyenda de la lucha libre.

«Este hombre cambió el panorama de dos grandes compañías y es uno de los rostros más reconocibles en la lucha libre. Es famoso desde lejos, algo que creo que solo unas pocas personas en el mundo logran. Ese día en el vestuario, todos estábamos un poco más hambrientos. Tal vez no estábamos tratando de impresionar a CM Punk, pero no creo que nadie quisiera no impresionarlo. Esa es simplemente la energía.»