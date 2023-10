El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde el Rebel Entertainment complex en Toronto, Canadá. Arena con capacidad para 2,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Chris Sabin retuvo ante Alan Angels Rhino venció a Jack Price The Rascalz vencieron a Joya LUCHA CALLEJERA: Heath y Tommy Dreamer vencieron a Kenny King y Sheldon Jean Jonathan Gresham venció a Mike Bailey Trinity venció a Gisele Shaw

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

Josh Alexander se prepara para retar a Alex Shelley por el Campeonato Mundial IMPACT en Bound For Glory, primero debe enfrentarse a Kon. Mientras las tensiones continúan aumentando entre Alexander y Shelley, “The Walking Weapon” quiere hacer una declaración de que el título mundial IMPACT todavía le pertenece; después de todo, nunca fue derrotado para perderlo.

El Call Your Shot Gauntlet de alto riesgo regresará en Bound For Glory, donde el ganador obtendrá una codiciada oportunidad de campeonato de su elección, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero primero, Jake Something, Dirty Dango, Champagne Singh, Eric Young y Jordynne Grace lucharán contra Brian Myers, Shera, KiLynn King, Jody Threat y Bully Ray en una gran pelea por equipos de 10 personas este jueves. El equipo ganador se enfrentará la semana siguiente en un combate a cinco bandas para determinar los importantes puestos número 1 y 20 en Call Your Shot Gauntlet.