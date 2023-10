Resultados EPW American Wrestling1 de octubre 2023 | EPW

La empresa de lucha libre independiente, Voltage Wrestling, presento su evento EPW, el cual tuvo lugar el 1 de octubre, desde The Dolphin Centre en Darlington, County Durham, England, UK.

EPW American Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Middlesbrough, Yorkshire, England, Reino Unido. Presentan eventos alrededor de todo el territorio ingles con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados EPW American Wrestling

El Temple venció a Thomas Billington

Big Bubba D venció a Rob Riddley

Tiny Iron venció a Rob Valentine

Big Bubba D & Little Legs vencieron a Brandon Prince & Rob Riddley

King Of Darlo Title Three Way Match: Buster retuvo ante Davey Blane y Tokyo Joe