LA Knight está en su momento de mayor popularidad actualmente en WWE y tiene una pregunta para The Rock y John Cena: ¿cómo se esconden del público? El compañero de equipo de The Champ en Fastlane 2023 bromea sobre ello en su reciente aparición en el pódcast Getting Over.

► Todas las miradas sobre LA Knight

«Ahora bien, en realidad, hay algunas pequeñas cosas de las que me gustaría preguntar. Cómo puedo ocultarme de diferentes maneras. ¿Cómo se maneja eso? No he tenido esa conversación en particular. Quiero decir, siempre intento hablar con Hunter cuando puedo y obtener una evaluación de hacia dónde se dirigen las cosas, porque siempre necesito conocer la dirección. Eso va a dictar lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Tal vez sea una conversación que deba tener, ahora que lo mencionas. Soy del tipo que simplemente no quiere molestar a las personas con eso. Nuevamente, entra en juego ese elemento de protección y pienso: ‘¿Sabes qué? No voy a preocuparme por esto’, o al menos aparentar que no me preocupo, y eso será suficiente.

Quiero decir, de todos modos, he tenido que descubrir todo esto por mi cuenta durante 20 años. No tenía un padre en el negocio. No tenía amigos en el negocio. No tenía nada de eso. Entonces, básicamente, sabes, voy a descubrirlo a medida que avance. Eso es lo que hice. Tal vez fui un tardío en desarrollarse debido a eso, y quién sabe, tal vez eso me perjudicará.»

A falta de dos días para el evento, veamos el cartel que presenta, de momento, Fastlane 2023: