«Esperemos [que el proyecto salga adelante]. No sé qué está sucediendo actualmente, pero hay una buena historia ahí. Me encantaría contarla. Sé que Todd Phillips ha estado profundamente involucrado en el mundo de The Joker, pero hemos tenido conversaciones y, sí, cruzo los dedos«. Unos meses atrás, Chris Hemsworth ofrecía estas palabras sobre el estatus de la película biográfica de Hulk Hogan donde daría vida a la leyenda de la lucha libre. Curiosamente, hablando también con Chris Van Vliet, ahora es The Hulkster quien comparte novedades.

► La película de Hulk Hogan

«Fue una situación en la que, desde el punto de vista empresarial, Netflix se retrasó en la fecha como una cuestión de negocios. En ese momento, tuve la opción de cambiar de rumbo. Scott Silver escribió el guión, escribió ‘Joker’ y muchas otras películas. Todd Phillips hizo ‘Joker’, ‘El Lobo de Wall Street’ y todas las locuras que hizo. El guión regresó y era increíble porque mis películas favoritas son como ‘Scarface’, ‘El Padrino’, ‘True Romance’; estaba ahí.

«De repente hubo un problema empresarial y trataron de solucionarlo unos días después, y yo ya había decidido seguir adelante. Mis derechos de vida y otras cosas están en otro lugar ahora y hay muchas cosas que están a punto de suceder. Con suerte, Todd Phillips y Chris Hemsworth todavía querrán participar, todavía hay una gran oportunidad allí.

«Incluso antes de entrar en esto, dije que si alguien interpretara a Hulk Hogan, querría que fuera Chris Hemsworth. Su cumpleaños es el mismo día que el mío. Hablamos una vez sobre la situación, estaba muy emocionado porque me dijo que nunca había interpretado a una persona real antes. [Él dijo], ‘Oh Dios mío, tu vida, es tan interesante, esto es tan loco. Esto podría ser lo más grande que haya hecho nunca’ — y Scott Silver, el escritor, [me dice] que es el guión más increíble que jamás haya escrito. Es poderoso, está en un lugar diferente, pero habrá una oportunidad para que todos se reúnan«.

