¿La IA imortalizará a Jim Ross?: «Me encantaría»

Jim Ross habla de la posibilidad de que su voz quede inmortalizada a través de la Inteligencia Artificial, reconociendo que en realidad no tiene ni idea de qué trata la IA, y comparte el miedo que pasó en AEW Full Gear, señalando en particular el piledriver que Kyle Fletcher le aplicó a Will Ospreay antes de derrotarlo en el PPV.

► ¿La IA imortalizará a Jim Ross?

“Primero que nada, no sé qué diablos es la IA. Sé que está por ahí. He escuchado a la gente hablar de ella. Pero estoy siendo muy directo y franco porque así es como trabajo. Así que no soy la mejor persona para explicar mi potencial en IA. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, sería realmente genial para mis nietos o sus hijos ver al abuelo haciendo lo suyo, así que si me pagaran por ello [ríe], estaría feliz de hacerlo«.

Embed from Getty Images

► Temor en AEW Full Gear

“Fue aterrador. Prefiero errar por el lado de la precaución. Vuelvo a mis días como jefe de relaciones con el talento. Lo peor que puede pasar es que un luchador de tipo evento principal se lesione en un show y eso requiera que él o ella falten al trabajo. Y eso solo aumenta las facturas médicas en tu presupuesto, lo cual no es lo más importante, pero te quita a alguien de tu programación. Ya no puedes usarlos hasta que estén saludables…

«Pero eso me asustó mucho. Realmente lo hizo. Esa parte me asustó mucho. Pensé, ‘No hay manera de que estos dos tipos se vayan de esto bien.’ Pero lo hicieron. Supongo que eso es lo que pasa con la juventud, Connie, que tú y yo no podemos entender. Estos chicos son jóvenes y resilientes.”

Wild Piledriver from Kyle Fletcher on Ospreay at Full Gear 😱 (via @AEW)pic.twitter.com/Zd0fQXJ3oy — B/R Wrestling (@BRWrestling) November 24, 2024