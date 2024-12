Big E: «Una de las pocas veces que dudé con The New Day…»

The Player’s Tribune dio la oportunidad a Big E de escribir un artículo para hablar en profundidad de una variedad de temas, empezando por su lesión y posible regreso a WWE. El fortachón aprovechó la ocasión para recordar cuando The New Day pasaron de heels a faces, su entrada en WrestleMania 32 y la vez que puso en duda una idea para el trío con Kofi Kingston y Xavier Woods.

► De heels a faces

«Así que comenzamos a meter nuestras propias experiencias en el grupo. Algunas de mis cosas favoritas que hicimos durante ese período fueron las que simplemente nos hicieron reír.

Como esa niña negra realmente popular que se hizo viral, bailando mientras alguien más está a un lado diciendo, ‘Hazlo por Vine’ (Y ella dice, ‘No lo voy a hacer’). Los tres amábamos ese video. Así que comenzamos a decirlo entre nosotros en la televisión, pero con nuestro propio toque de New Day. Hazlo por el Day— No lo voy a hacer. Hazlo por el Day— No lo voy a hacer.

Era solo este pequeño pedazo de cultura que nos resonaba. Y creo que lo que comenzamos a darnos cuenta es cuántos fans de la lucha libre también se sentían identificados con esto.

Tantos, de hecho… que nos convirtieron de nuevo en babyfaces«.

► La entrada en WrestleMania 32

«Solo que ahora teníamos que hacerlo de una manera que se sintiera como nosotros. Como nuestra entrada en WrestleMania 32: eso es solo Woods siendo Woods. Él tuvo una idea inspirada en Dragon Ball Z (él y Kofi son grandes fanáticos), y un talentoso diseñador llamado Mikal Mosley nos ayudó a hacerlo realidad: no solo nuestra ropa estaba inspirada en los personajes de Dragon Ball Z… nuestra entrada parecía que éramos juguetes saliendo de una caja de cereales. (Aún no puedo creer que lo lograron.)

O como — Kofi, él es un gran fanático de las zapatillas. Y un día en Twitter surgió esta ‘controversia’ sobre las nuevas ‘zapatillas de papá’ de Steph Curry. Inmediatamente pensamos, Sí. Esto es un segmento. Así que encontramos el Foot Locker más cercano, compramos un par de Curry 2 Lows blancos hospitalarios, y grabamos una promo en la televisión que literalmente era Woods y yo burlándonos de Kofi por usar esas zapatillas«.

► Una de sus pocas dudas

«Hombre… o incluso el segmento de la batalla de rap. Como, todos somos grandes fanáticos del hip-hop. Pero una de las raras veces en las que dudé de Woods fue durante nuestra rivalidad con los Usos, cuando él dijo que deberíamos hacer una batalla de rap con ellos. Yo sé suficiente de rap para saber que no debería estar rapeando. Pensé, Esto tiene una posibilidad de ser un desastre. ¡Pero no lo fue! Y creo que la razón por la cual funcionó es por todo el AMOR que pusimos en ello — y lo claro que estaba que nos estábamos divirtiendo mientras lo hacíamos».