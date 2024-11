Jim Ross: «La lucha libre hoy luce falsa»

El gran comentarista de lucha libre, Jim Ross, Miembro del Salón de la Fama WWE y comentarista especial de AEW, desató una fuerte crítica hacia la lucha libre moderna y los luchadores de día de hoy.

Ross habló con su video podcast Grilling JR y criticó que muchos luchadores hacen lucir la lucha libre falsa, que no saben mostrar sus expresiones faciales y que ni siquiera hacen lucir verdaderos los puñetazos. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Jim Ross asegura que los luchadores modernos hacen ver la lucha libre falsa hoy en día

«Muchos están jugando a tirar golpes de mentira, deteniendo su movimiento antes de que su brazo o mano lleguen al objetivo, y se ve falso. Pero eso ocurre en toda la industria, y no lo entiendo. Conrad, golpeas a un tipo diez veces y lanzas tus mejores puñetazos, generalmente con la derecha porque la mayoría de las personas son diestras.

«Luego, cuando toman una toma cercana, que yo nunca haría de inmediato a menos que haya evidencia de agresión, enfocan la cara del tipo y ni siquiera está roja, no está hinchada, no hay nariz sangrando, ni dientes astillados. QT Marshall dice, ‘Gracias a Dios’, y ahí estás.»

«No lo entiendo. Se exponen de esa manera. Es como usar un movimiento final establecido como un simple spot. Ves a alguien aplicar un DDT sólido y fuerte; el tipo es clavado contra la lona, plantado, y eso debería ser un final. Si no quieres usarlo como final, entonces no lo uses, porque seguro que no es un simple spot o para buscar la cuenta de dos.»

«Veo mucha lucha, y la gente emula lo que ve. Si eres un talento, y parte de lo que están emulando no es bueno, si no puedes lanzar un buen golpe… He oído esto mil veces. Algunos tipos que respeto, miembros del Salón de la Fama, lo dicen. Hay quienes ya están retirados, cómodos, han ganado su dinero, lo han ahorrado y han sido inteligentes en el proceso. Dios mío, algunas cosas que estoy viendo simplemente no tienen sentido para mí.

«Y tal vez esté equivocado. Solo te digo, tal vez esté equivocado, porque entiendo que los talentos están ganando más dinero y trabajando menos que nunca en la historia de la lucha libre. Entonces, ¿qué tan malo es realmente?

«Esa es solo una pregunta retórica. Pero tal vez esté bien, tal vez esté bien. Solo creo que habría más dinero para repartir si fueran más sólidos y lógicos en lo fundamental. Sé lógico, intenta ser lógico. Si puedes, bueno, seamos lógicos».