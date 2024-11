Jim Ross predice el AEW Continental Classic 2024

El esperado torneo Continental Classic de AEW ha dado comienzo a su edición 2024 con tres luchas en el episodio de Dynamite del 27 de noviembre cuyos ganadores fueron Claudio Castagnoli, Shelton Benjamin y Brody King, quienes sumaron tres puntos para adelantarse a los demás participantes y provocar un mal inicio de competencia, respectivamente, para Ricochet, Mark Briscoe y Darby Allin. Todavía es pronto pero no hay mucho margen para el error.

► AEW Continental Classic 2024

En espera de ver qué sucede en Collision el día 30, ya hemos conocido la predicción de Jeff Jarrett, y ahora vamos con la de Jim Ross. El icónico comentarista de la casa Élite y miembro del Salón de la Fama de WWE comparte sus pensamientos en Grilling JR:

«Veo a un grupo de tipos hambrientos. Soy un especialista en hombres grandes. Creo que los hombres grandes y atléticos, con el tiempo, han demostrado ser los que generan más dinero. Dicho esto, Brody King destaca, pero tengo que elegir a mi pequeño amigo Darby Allin como el caballo negro en esta competencia. Es muy resistente. Es un tipo formado en casa, lo cual me parece genial. Así que me inclino por Darby y Brody King. Brody King porque es el perro más grande en esta pelea. Podría ser Will Ospreay, o también veo a su excompañero de equipo interfiriendo y costándole la victoria a Ospreay. No lo sé, ya veremos. Juice Robinson necesita una victoria, pero no creo que la consiga aquí. Aunque tal vez sí. Así que me la juego con Brody King y Darby Allin».

«Para mí, sería fácil. Kazuchika Okada sería mi primera elección porque lo he visto en su mejor momento, y es espectacular. Okada en su mejor versión es tan bueno, si no mejor, que cualquiera en AEW. Luego, basándome en el impulso que generó con esa victoria sobre Ospreay, tengo que pensar que Kyle Fletcher es otra opción viable. Pero también podría ser alguien como Daniel García, que ha estado recibiendo algo de atención últimamente. Pero creo que Okada y Fletcher son mis dos elecciones«.

