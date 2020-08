Dave Meltzer: "La historia de Braun Strowman y Alexa Bliss funciona"

Nunca la relación de Braun Strowman y Alexa Bliss estuvo en un momento tan malo como el actual. El Campeón Universal no es el mismo desde que perdió ante Bray Wyatt en Extreme Rules 2020 y el viernes pasado, en el último Friday Night SmackDown, apareció para avisarlo de que quiere encontrarse de nuevo con él en el encordado y poner en claro que no le importa nada lo que ha estado pasando con la luchadora. Esta entró en escena para pedirle explicaciones, para intentar sacar a la luz su mejor cara, pero no pudo conseguirlo. De hecho, el "Monstruo Entre Hombres" la atacó.

► Braun Strowman y Alexa Bliss: una relación rota

WWE está dando un importante vuelco a la historia que quienes formaban el Team Little Big han estado contando hasta ahora y es realmente interesante. También porque Wyatt parece llevar camino de ser la nueva estrella técnica de la marca azul. Esto no es nada nuevo, en realidad, porque no hace mucho adelantamos que la empresa tiene grandes planes en este sentido para este luchador. Y ahora se ha dado el pistoletazo de salida.

Esperando ver qué ocurre con las tres Superestrellas este próximo viernes, Dave Meltzer dijo lo siguiente sobre esta trama en el Wrestling Observer Radio:

"Siempre ha habido algo ahí entre los dos, una conexión entre el equipo Little Big, como que ella mandaba sobre él y él estaba enamorado de ella. Todo eso estaba ahí. Fue hace algunos años y desde entonces no han vuelto a hablar de ello, pero ahora la están trayendo de vuelta. Han encontrado la manera, pero al menos están intentando algo que está funcionando".

Todos estarán de acuerdo en que este ángulo es uno de los más atractivos de la programación de WWE en este momento. ¿Van a llegar a las manos Wyatt y Strowman el viernes? ¿Qué pasará con Bliss después del ataque? ¿De verdad va a volverse contra Strowman? ¿Recuperará Wyatt el título? Son muchas las preguntas las que surgen en este momento. No todas serán respondidas esta semana pero no parece que esta historia vaya a acabar pronto. Es más, el próximo domingo los dos luchadores se enfrentarán por el Campeonato en SummerSlam 2020.

Mirando también a la división femenil, esta trama podría alejar a Bliss de Nikki Cross, lo cual puede ser beneficioso para ambas. La carrera de las dos ha sido mucho mejor hasta ahora antes de que empezaran su alianza. Y parece el momento para que la luchadora escocesa sea impulsada en SmackDown como lo fue en NXT, donde respondió muy bien a todas las oportunidades que tuvo. Pero nunca seha podido descubrir si también lo haría en las marcas principales.

