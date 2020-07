Extreme Rules 2020: ¿Bray Wyatt vence a Braun Strowman?

El PPV WWE The Horror Show at Extreme Rules 2020 terminó de una manera que podríamos denominar como extraña. The Fiend parece que se llevó al infierno a Braun Strowman por medio del pantano de Bray Wyatt. La realidad es que no hubo un ganador claro, al igual que en la lucha cinematográfica de The Fiend ante John Cena en WrestleMania 36.

► ¿Bray Wyatt vence a Braun Strowman?... O al menos así lo entendimos

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

► 8- Wyatt Swamp Fight: Braun Strowman vs. Bray Wyatt

Tenemos otra lucha cinematográfica y Braun Strowman aparece en el pantano y Wyatt lo recibe sentado en su mecedora.

Se apagan las luces y Wyatt desaparece. Strowman se adentra en el pantano y se topa con un par de minions, pero es atacado por alguien que resulta ser el "Braun Strowman de la familia Wyatt".

Strowman despierta en una casa y está atado a una silla. Wyatt finalmente aparece y encara a Strowman y lo palabrea. Strowman dice que "lo odia".

Wyatt le dice que hubieran dominado si seguían juntos. Strowman dice que nunca regresará a él.

Ahora aparece Sister Abigail y saca una serpiente y le dice que no tenga miedo. Strowman se asusta y empiezan a salir imagenes de la Wyatt Family.

Resulta que todo fue un sueño, Strowman está suelto y aparecen más minions y Strowman se hace cargo de todos y a uno de ellos lo ataca con una pala.

Strowman es llamado por una voz femenina y ... se vienen imagenes de Alexa Bliss y la voz de ella (con el papel de Sister Abigail), o al menos es lo que piensa.

Strowman luce confundido y al fin aparece Bray Wyatt y lo ataca, pero Strowman lo avienta contra un bote.

Strowman ahora ve que el bote está vacío y Wyatt lo ataca con una pala y lo intenta ahogar en el estanque. Eventualmente, Strowman sale del lago y es vuelto a atacar por Wyatt. Imágenes extrañas se intercalan eventualmente mientras Wyatt lo golpea con la pala.

Wyatt da la espalda y Strowman se levanta y lo empuja al lago, y cree que acabó. O al menos eso creíamos, ya que hasta el logo de los derechos reservados salió.

Sin embargo, de la nada sale la mano de Wyatt y atrapa a Strowman y lo envía al lago, y ambos parecen forcejear debajo del agua.

Y finalmente, el agua se tiñe de rojo y desde el lago surge The Fiend y escuchamos la sonrisa macabra de este personaje. "Let me in".

Por cierto, suponemos que ganó Wyatt. Porque oficialmente, no fue una lucha en sí, aunque se contó una historia y con un final que le da mucho sentido a esta rivalidad.

