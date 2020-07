Rey Mysterio podría recuperar su ojo, informa WWE

Luego de que Seth Rollins le picara el ojo con la escalera metálica para así vencerlo en la lucha que tuvieron en el PPV WWE The Horror Show at Extreme Rules 2020, combate que duró 18 minutos y 5 segundos, se llegó a creer que Rey Mysterio había perdido su ojo, sin embargo, WWE informó durante el PPV que los médicos se muestran optimistas de que la lesión de Mysterio no represente un riesgo para su visión. ¡Qué buena noticia!

► Rey Mysterio podría recuperar su ojo y no perder la visión

A través de WWE.com, el equipo digital de WWE reportó lo siguiente:

"Después de la repugnante conclusión de la lucha de Ojo por Ojo, Charly Caruso proporcionó una actualización acerca de la condición de Rey Mysterio. Mysterio fue llevado de urgencia a un centro médico local para ser tratado por una posible luxación del globo ocular. Los expertos médicos se mostraron optimistas de que si el nervio óptico no se corta y no hay demasiada tensión en los vasos sanguíneos y los nervios que conectar el ojo con el resto de la cabeza, existe la posibilidad de que Mysterio pueda mantener su visión".

Por ahora, todo el mundo está preguntándose el futuro de Rey Mysterio en WWE, pues como se sabe, no tiene contrato desde hace varias semanas, y Vince McMahon se negó a darle un aumento debido a los tiempos que estamos viviendo por esta pandemia del coronavirus, una excusa que Rey ni nadie le creen, porque WWE terminará el año facturando millones de dólares a favor.