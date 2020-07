Después de haber vencido a Braun Strowman en The Horror Show at Extreme Rules sale a la luz que WWE tendría grandes planes para Bray Wyatt como un consentido. Parece extraño teniendo en cuenta que en esta rivalidad es el Campeón Universal quien está en este bando.

Pero los fanáticos siempre han disfrutado mucho con todo lo que ha puesto el primero sobre la mesa por lo que en realidad no sería complicado verlo como tal. También sería interesante ver cómo afectaría esto a la actual historia que tiene con el monarca. E igualmente qué va a pasar con este después de PPV.

Va a haber que esperar hasta el viernes, hasta el nuevo episodio de Friday Night SmackDown, para saber cuál es el siguiente paso para ambos. Lo más probable es que la trama continúe hasta SummerSlam 2020, donde deberían tener un tercer combate, en esta nueva ocasión por el campeonato.

De momento, esto apunta Ringside News acerca de Wyatt:

Podría suponerse que Strowman va a volver a ser rudo, porque esta empresa no gusta de realizar rivalidades técnico contra técnico, o rudo contra rudo. Tampoco sería una mala opción para este, pues los monstruos como él siempre lucen mejor cuando son villanos.

Continuando con el informe, Steve Carrier, del mismo medio, indica:

Did you notice a babyface turn during the Wyatt Swamp Fight? We've been told the plan is to push Wyatt's Fiend as a babyface killing other babyfaces. This is the kind of gimmick that can only be pulled off if you're a complete badass and Bray Wyatt is that badass. Thoughts?

— Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) July 21, 2020