Imágenes del rodaje de la Wyatt Swamp Fight de Extreme Rules 2020

Desde que WWE y el mundo entraron en modo COVID-19, no hemos visto a Bray Wyatt disputar un combate sin trucos de posproducción de por medio. Hasta su duelo con Braun Strowman en Money in the Bank 2020 fue un combate alterado, pues también tuvo varios retoques de edición.

Y desconozco si esto es un buen síntoma del cariz que está tomando su personaje, porque llegará el día en que las arenas vuelvan a llenarse y todo vuelve a una relativa vieja normalidad. En consecuencia, Wyatt deberá salir de su particular burbuja.

Mientras tanto, el domingo en Extreme Rules 2020 hubo nueva ración de Wyatt cinematográfico, bajo una denominación que WWE vendió como la primera de su especie, e intuyo que será la última. No ya por el hecho de su mayor o menor calidad, sino por estar adscrita de manera indisoluble a la historia contada.

Strowman pasó por una suerte de yincana regresiva en los Everglades de Florida, organizada por Wyatt, que realmente pudo emitirse en un episodio de Raw a modo de continuación de la rivalidad entre ambos.

► El "Making-of" de la Wyatt Swamp Fight de Extreme Rules

Ahora, Gary Cassidy de Sportskeeda comparte cuatro imágenes de las grabaciones de este insólito combate.

Just been sent on some behind-the-scenes photos from the Wyatt Swamp Fight at The Horror Show at #ExtremeRules pic.twitter.com/0RcgeFNvrA — Gary Cassidy (@WrestlingGary) July 20, 2020

Y si bien un servidor no vio las semejanzas con Terminator ni Friday the 13th, Wrestling Inc. avanzó poco antes de la emisión del PPV algunos detalles de cómo iba a lucir el duelo que finalmente se cumplieron. Entre ellos, que uno de los contendientes desaparecería para regresar y continuar con la rivalidad.

El problema es que creíamos que sería Wyatt, y WWE jugó con esta vía instantes antes del cierre del show. Pero en último momento, el "Eater of Worlds" volvió a emerger de las aguas como The Fiend.

El viernes en SmackDown quizás conozcamos novedades acerca de la historia, pero más pronto o más tarde, sabemos que habrá una continuidad, pues todo apunta a un combate ya titular sobre SummerSlam 2020.