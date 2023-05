Teal Piper comenzó su carrera en la lucha libre profesional en 2019 luchando en el combate Buy In de AEW All Out que fue ganado por Nyla Rose. Aquella fue su última experiencia luchística hasta que volviera a los encordados en 2021 para también un encuentro eventual en una promoción independiente. Cuando de verdad empezara a trabajar con cierta regularidad en la industria fue en 2022, año en que tuvo seis choques, todos ellos en la escena indie. Y parece que en 2023 serán más pues ya ha disputado tres, uno de ellos ante Anna Jay y Tay Melo en AEW Dark el 6 de enero.

> Roddy Piper estaría feliz de ver a Teal Piper

En espera de saber más sobre su presente y futuro como luchadora, la hija de Roddy Piper imagina cuán feliz estaría su padre viéndola seguir su legado en una reciente entrevista en Busted Open Radio.

“Cuando decidí por primera vez entrar en la lucha libre profesional, lo primero que pensé fue que muchas puertas iban a abrirse de manera natural solo por mi padre. Pero quería asegurarme de no faltarle el respeto a mi padre. Él querría que aprendiera las cuerdas y que saliera y experimentara la escena independiente… porque tenía mucho respeto por los luchadores que se abrieron camino. Y sentí que sería una deshonra para él saltarse ese proceso… Creo que estaría muy feliz de ver que me lo estoy tomando en serio, que me estoy esforzando y que estoy tratando de honrar su legado, así como creando el mío“.

