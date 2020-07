Con todo lo que ha conseguido en su carrera, tanto dentro como fuera de WWE, parece extraño hablar de la frustración de Drew McIntyre. Pero lo cierto es que el Campeón WWE también es un ser humano al que no todo va siempre bien en su vida profesional. Sobre todo en una situación como en la que está el mundo actualmente debido a la Era Covid. justo en su mejor momento como luchador no puede disfrutarlo al cien por cien.

► La frustración de Drew McIntyre: "Son 20 años"

El monarca, que anoche retuvo el título ante Dolph Ziggler en una lucha de mesas, sillas y escaleras en The Horror Show at Extreme Rules, acudió recientemente como invitado al podcast de Booker T, Hall of Fame. Durante la entrevista habló de cómo lidia con la frustración.

"Me siento mejor que nunca. Son 20 años en este negocio. Y si no tuviera tanta experiencia como tengo posiblemente estaría un poco frustrado. Echo de menos las giras y a los fanáticos, pero en este momento, como muchas otras personas, estoy tratando de encontrar lo positivo y no pensar tanto en lo negativo. "Es una situación negativa, y estamos pasando mucho tiempo inactivos, algo que no solemos hacer, pero lo estoy usando para tratar de ampliar mis horizontes. Estoy leyendo algunos libros nuevos, estoy intentando conocer otras áreas de la compañía para poder entender mejor cómo funciona, y así ser un mejor embajador para la marca WWE. Y lo más importante: paso más tiempo con mi esposa".

Puede notarse cierta frustración en el escocés debido a que no puede estar disfrutando tanto de la lucha libre como lo haría en una situación normal. Pero al mismo tiempo comenta que está lidiando con ello aprovechando de diferentes maneras todo el tiempo libre que tiene.