De toda manera el veterano luchador no hubiera hecho todo lo que ha hecho en WWE hasta ahora. Sin duda, Vince McMahon ama a The Miz. Eso no quiere decir que no se lo ganara porque precisamente de no habérselo ganado el mandamás no lo tendría en tan alta estima. Aunque cabe mencionarse que él no hace mucho dio a conocer que no se siente como una Superestrella top. Y en este momento en realidad no está teniendo mucho éxito.

► Por qué Vince McMahon ama a The Miz

Pocas personas saben mejor cómo es el mandamás que Arn Anderson. Aunque fue despedido unos meses atrás del imperio luchístico y ahora se encuentra trabajando en AEW, durante muchos años estuvo muy cerca de él. Y recientemente habló de Mizanin en su podcast.