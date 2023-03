La ex WWE Sarah Stock habla de su firma con AEW

Sarah Stock acaba de confirmarse como nueva entrenadora y productora de All Elite Wrestling, donde desplegará todo su talento, conocimiento y experiencia que ha acumulado durante su extensa carrera en la lucha libre profesional, durante la cual luchó para Lucha Libre AAA Worldwide, CMLL, Stardom, IMPACT o ROH, bajo los nombres de Dark Angel o Sarita.

Durante el Dynamite del 15 de marzo, Tony Khan la presentó a su nuevo público en la misma ciudad donde nació, Winnipeg, Manitoba, Canadá. Y en una reciente publicación en redes sociales de la misma AEW la escuchamos hablando de esta nueva aventura que está comenzando en su vida luchística.

> Sarah Stock llega a AEW

“Mi nombre es Sarah Stock. He estado en el negocio de la lucha libre durante más de 20 años y estoy aquí como el miembro más nuevo del equipo de entrenadores aquí en AEW. Hay muchas personas con las que he trabajado anteriormente, personas con las que incluso he luchado antes, así que es genial volver aquí, ver gente que ya conozco y también conocer gente nueva. No hay mejor manera de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera de lucha libre profesional que aquí en mi ciudad natal de Winnipeg. Estar aquí con Kenny Omega, con quien comencé a entrenar, él también estaba presente en esos días, y luego Chris Jericho, a quien siempre he admirado, mis compañeros Winnipeggers, es un sentimiento de regreso a casa realmente hermoso. Es simplemente una excelente manera de comenzar”.

