Karrion Kross y Scarlett se sienten más como equipo

No tanto como luchador y mánager, sino como equipo, así se ven Karrion Kross y Scarlett, según señala el ex Campeón NXT en su reciente entrevista con Ryan Satin en Out of Character. Podemos señalar que en realidad no trabajan como ninguna de las dos opciones; en todo caso, como luchador y acompañante.

Porque si bien él quiere darle cierto aura con su explicación, cuando los vemos en televisión no ofrecen nada más que alguien que lucha y alguien que está a su lado sin hacer mucho más que ocasionalmente distraer a sus rivales. Porque realmente no han conseguido que el personaje de ella se sienta importante.

> Karrion Kross y Scarlett, un equipo

“Desde el principio, observé la funcionalidad de cómo los mánagers suelen trabajar en la lucha libre. Una cosa, antes de comenzar en NXT, quería evitar crear accidentalmente un personaje para estar junto a Karrion Kross que se sintiera reemplazable. Algunos mánagers, a veces, cuando alguien está viendo algo: ‘sabes, si ese mánager no estuviera parado junto a un talento en particular, entonces no creo que haría una diferencia o tal vez el talento estaría mejor o tal vez el talento depende demasiado del mánager’. Quería crear una sincronía entre los dos personajes.

“Ella entendió eso y estaba en el camino correcto. Estos personajes trabajan juntos. Este tipo de energía de la que se alimentan. Estábamos trabajando en eso por un tiempo, de diferentes maneras. En las independientes, descubrimos que nos gustan muchas de las mismas películas y pudimos unir eso. Quería que este personaje se sintiera importante, el personaje de Scarlett. A veces, ella y yo casi pensamos como un equipo en lugar de un luchador y mánager. Con esa noción y la atención detrás de desarrollar eso, es por eso que sale como lo hace”.

¿Te gusta lo que están haciendo Karrio Kross y Scarlett?