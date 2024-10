La estrella de UFC Paddy Pimblett se ve en un futuro en WWE

Meses atrás, Paddy «The Baddy» Pimblett, peleador invicto de la UFC, hablaba así de WWE:

«Sí, he pensado en eso, para ser honesto. Lo he hecho porque solía amar la WWE cuando crecía. Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, es mi luchador favorito. Me encantaría hacer un Sweet Chin Music a alguien en la jaula en la UFC. D-Generation X, cuando era más joven, X-Pac era mi luchador favorito. Así que sí, lo haría. La WWE paga buen dinero, y necesitas tener un personaje, necesitas tener personalidad, y yo tengo personalidad, así que funcionaría. Así que, Triple H, si alguna vez quisieras contratarme, solo avísame. Haría una aparición por algo de dinero».

► ¿Paddy Pimblett en WWE?

Y no ha cambiado de idea pues esto comentaba recientemente el inglés en OLBG:

“Sí, podría terminar en la WWE, solía amar la lucha libre. Mi luchador favorito es Shawn Michaels, y me muero de ganas por noquear a alguien con un sweet chin music en una pelea de MMA. Pero creo que voy a terminar en el cine. Voy a ser actor. Siempre lo he pensado. Siempre le dije a la gente que iba a estar en la UFC durante años”. Compartiendo su amor por la lucha libre profesional, Pimblett agregó: “Siempre me han encantado las películas y siempre he visto distintos programas de televisión. Cuando era más joven, cuando era niño, hice un poco de actuación, participé en algunas obras de teatro cuando era pequeño, así que, como siempre he dicho, una vez que termine mi carrera de peleador, me pasaré a la actuación y empezaré a hacer eso.”

En su última pelea, Paddy derrotó a Bobby “King” Green en el evento UFC 304 el 27 de julio de 2024. De momento, es una incógnita cuando va a volver a pelear.

