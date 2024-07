La estrella de UFC Paddy Pimblett quiere probar WWE

El carismático, talentoso y popular Paddy «The Baddy» Pimblett quiere cruzar de la UFC a la WWE. Y hacer el Sweet Chin Music de Shawn Michaels. El oriundo de Inglaterra estará peleando contra el veterano King Green en UFC 304. Buscará continuar sumando victorias a su récord, el cual de momento se mantiene invicto en la compañía, y hacerse fuerte en la división de peso ligero después de haber derrotado a Tony Ferguson.

Embed from Getty Images

► Paddy Pimblett quiere probar WWE

«Sí, he pensado en eso, para ser honesto. Lo he hecho porque solía amar la WWE cuando crecía. Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, es mi luchador favorito. Me encantaría hacer un Sweet Chin Music a alguien en la jaula en la UFC. D-Generation X, cuando era más joven, X-Pac era mi luchador favorito.

«Así que sí, lo haría. La WWE paga buen dinero, y necesitas tener un personaje, necesitas tener personalidad, y yo tengo personalidad, así que funcionaría. Así que, Triple H, si alguna vez quisieras contratarme, solo avísame. Haría una aparición por algo de dinero», dice Paddy a DAZN.

Embed from Getty Images

Curiosamente, unos días atrás, Paddy Pimblett contestaba al desafío de Logan Paul, actual Campeón de Estados Unidos de WWE:

«Seguro que también dijo que lucharía gratis. Entoncesaceptaré su salario. Lucharé por su sueldo y por el mío. Claro que es un truco publicitario. Pero me viene bien porque no estoy peleando y la gente sigue hablando de mí. Eso demuestra que lo estoy haciendo todo bien. Llevo más de seis o siete meses sin pelear y la gente sigue hablando de mí.Ni siquiera estoy clasificado, pero sigo estando en boca de todos».

Embed from Getty Images

¿Te gustaría ver a «The Baddy» en WWE?

Embed from Getty Images