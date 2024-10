Undertaker y Mick Foley, a pesar de la política

El próximo 5 de noviembre serán las elecciones a la presidencia de Estados Unidos y se determinará su Donald Trump vuelve a gobernar o Kamala Harris hace historia siendo la primera mujer en hacerlo. El país está ardiendo en estos momentos por ello y la lucha libre profesional no se está quedando a un lado. Por ejemplo, The Undertaker recibía recientemente a Donald Trump en su pódcast y defendía públicamente su candidatura:

¡Muy bien, todos! El 5 de noviembre, la manía electoral. La elección es suya. Pueden optar por el presidente Trump, Kane y The Undertaker, o por Kamala Harris, Dave Bautista y Tim Walz. Elijan sabiamente. La nación depende de ello”.

► A pesar de la política

Una batalla por quien «vivirá» en la White House que tiene a un país dividido, como suele ocurrir con la política, que no solo separa a ciudadanos sino también a amigos o familias. ¿Cuántos no han roto relaciones por tener opiniones políticas distintas? El miembro del Salón de la Fama de WWE Mick Foley lo ha hecho. Pero no con El Enterrador, como dio a conocer en una reciente aparición en la cadena de televisión CNN:

“Puedo contar con una mano la cantidad de amigos que he perdido por temas de política… las cosas que nos unen son mucho más significativas que las que nos dividen.”

«Dije que The Undertaker tenía razón, Donald Trump hizo que la política fuera divertida por unas tres semanas [risas] en 2016, pero no hay nada divertido en su retórica, nada divertido en la forma en que menosprecia a los ciudadanos de este país, nada divertido en la manera en que trata a las mujeres. En mi experiencia, los hombres de verdad respetan a las mujeres fuertes, no viven con miedo de ellas».