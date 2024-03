La Diva que Natalya quiere que vuelva a WWE en 2024

¿Qué Diva podría tener éxito si volviera a la WWE como hizo Trish Stratus? Natalya tiene una idea. En realidad, dos.

Ella misma fue una de las Divas en su época. Y fue campeona durante 70 días de noviembre de 2010 a enero de 2011.

► Natalya de Michelle McCool

«Creo que hay muchas mujeres que pueden regresar y hacer eso. Sabes, alguien que realmente me impresionó mucho fue Michelle McCool. Cada vez que Michelle ha regresado, está en una forma increíble. Regresa y lo hace genial, la rompe, tiene eso, creo que Michelle McCool podría regresar y tener una gran carrera. Creo que es realmente, realmente talentosa. Aprendí mucho trabajando con Michelle McCool y Layla. Me encantaría ver una reunión de Lay-Cool, y ambas, realmente me ayudaron mucho a crecer cuando estaba comenzando en la WWE.

«También creo, por supuesto, soy muy parcial, pero la quiero mucho. Creo que Beth Phoenix podría regresar y hacer una carrera completa. Por supuesto, desafío a Gail Kim a nuestro combate individual. Mickie James, Melina, Gail Kim, Michelle McCool, Layla. Amo a Alicia Fox, me encantaría verla hacer más. Hay tantas mujeres que realmente, es como si estuviéramos listas para la revolución antes de que estuviera lista para nosotras», explica la veterana en Ring The Belle.

Michelle McCool fue la Campeona de las Divas inaugural. Derrotó precisamente a Nattie para hacerse con el título en The Great American Bash 2008. Tuvo un reinado de 155 días.

Ganaría una segunda vez el cinturón en Night of Champions 2010 y lo mantendría por 63 días hasta que Natalya se lo quitó en Survivor Series en una triple amenaza con Layla.

¿Te gustaría que Michelle McCool volviera a la WWE? ¿Y otras Divas?