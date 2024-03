Natalya: «Pronto veremos la explosión de Tegan Nox»

Las lesiones han lastrado su carrera en WWE de manera drástica pero Tegan Nox nunca se ha rendido y continúa buscando su sitio como Superestrella de la WWE. Últimamente ha estado trabajando con la veterana Natalya, quien unas semanas atrás decía de ella:

«Byron, en realidad debería estar más molesta de lo que estoy. Pero de alguna manera, esto fue como un momento de revelación para mí con Tegan, porque ahora siento que Tegan finalmente, finalmente lo está entendiendo. Finalmente se está dando cuenta de que es contra cada mujer. Finalmente la veo cobrar vida, y realmente me gusta. Creo que esto es algo grandioso. Es el comienzo de una hermosa amistad.»

► Natalya de Tegan Nox

Y si entonces lo estaba entendiendo, ahora Tegan Nox está cerca de su explosión, según adelanta la misma Natalya en Ring The Belle:

«Me llevo bien con las demás y todo el mundo quiere ser la mejor amiga de Natty. Tegan y yo teníamos un acuerdo, ya sabes. Porque Tegan y yo somos opuestas. Es como si a ella le gustaran los perros y a mí los gatos. Ella es poco exigente, mientras que yo soy muy exigente. Ella tiene color en su cabello, mientras que el de Natty es muy básico. Ella es una luchadora aérea, yo prefiero mantenerme en tierra firme.

«Pero amo la pasión de Tegan, y como dije, me llevo bien con las demás, y me encanta poder apoyarla porque sé que ha tenido un viaje difícil en la industria. Ha estado luchando durante más de 10 años, y siento que estamos a punto de presenciar el momento de éxito para Tegan. Realmente está empezando a encontrarse a sí misma. Me siento emocionada por ella y estoy feliz de poder ser un sistema de apoyo para ella.»