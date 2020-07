Una vez más, la exitosa banda Living Colour ha recordado a través de su cuenta oficial de Twitter un hito histórico de CM Punk, tal vez su mayor representante en el mundo del entretenimiento deportivo. Recordaron que hace 9 años atrás, CM Punk regresó a WWE en Raw con una canción que muy pocos fans identificaron en su momento, pues llevaba ya muchos años sin sonar en la industria luchística: Cult Of Personality.

CM Punk respondió a la interacción con una confesión: la canción es el mantra de su vida. Y no solo eso, es la banda sonora que describe su existencia:

Was my little league team song in 89. Used it in @ringofhonor in 05. In 11 I gave em no choice. Even rocked it in @ufc. It’s been a crazy life, thanks for helping with the soundtrack!!! ❤️ https://t.co/sWVtHC2Txt