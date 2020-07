Importante cambio en el Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler del próximo Raw

El recurso de las revanchas de PPV como punto de atracción para un episodio semanal es algo de lo que WWE se ha valido siempre, pero más ahora que la audiencia de Raw está bajo mínimos. Y el próximo episodio de la marca roja tendrá dos cuyos antecedentes se remontan a Extreme Rules 2020: Asuka vs. Sasha Banks por el Campeonato Femenil Raw y Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler... sin el Campeonato WWE de por medio.

Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler

Porque si bien de inicio, la empresa anunció una nueva oportunidad para que Ziggler se hiciera con el magno cetro, esta vez teniendo a McIntyre como estipulador de las reglas, ahora la previa oficial en WWE.com luce modificada.

«El Campeón WWE Drew McIntyre accedió a enfrentar a Dolph Ziggler en una revancha no titular, pero esta vez, él escogerá la estipulación.

«"The Show-Off" pensó que tenía ventaja sobre McIntyre en The Horros Show at WWE Extreme Rules cuando eligió retar por el título WWE en un combate donde las reglas extremas sólo se aplicaban a Ziggler. Pese a la clara ventaja de Ziggler, McIntyre superó los obstáculos y retuvo su título.

«Cuando McIntyre intentó dirigir su atención hacia SummerSlam y encontrar un oponente digno, Ziggler irrumpió en escena y demandó otro combate. McIntyre lo rechazó en un primer momento, pero cuando Ziggler le ofreció la oportunidad de escoger estipulación, el Campeón WWE aceptó.

«McIntyre declaró que va a hacer sudar a Ziggler, como "The Show-Off" hizo en The Horror Show at WWE Extreme Rules, cuando reveló la estipulación justo antes de que sonara la campana [...]»