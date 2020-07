El día de ayer, el mundo de la radio, la televisión, el cine y la música se sintió triste por el fallecimiento de Regis Philbin, la reconocida personalidad neoyorquina que consiguió un Récord Guinness al ser la persona que más gran cantidad de tiempo ha pasado frente a una cámara profesional de vídeo.

► Hulk Hogan recuerda a Regis Philbin tras su partida

Su muerte se dio por causas naturales a sus 88 años. El mundo de la lucha libre también lo recuerda porque fue una gran fan de WWE y a lo largo de los años apareció en las pantallas televisivas de la empresa. Su más recordado momento fue en WrestleMania 7, cuando fungió como entrevistador. Pero en 2011 fue anfitrión invitado de Raw y también salió en el Raw 1000 por medio de un vídeo felicitando a WWE.

Además de eso, invitaba a los luchadores a sus programa de radio y televisión. Hulk Hogan compartió con él bastante, y a través de su Twitter oficial, le dedicó el siguiente mensaje:

#Regis was the only show I was always excited to do. Regis was a real pro and I could always count on him sneak attacking me every time I was a guest on the show,RIP my brother Love you HH pic.twitter.com/E5IajiV3KU — Hulk Hogan (@HulkHogan) July 26, 2020

"Regis fue el único show al que siempre me emocionaba asistir. Regis era un verdadero profesional y siempre podía contar con que me atacara a escondidas cada vez que era un invitado en su programa. Descansa en paz, mi hermano. Te amo".

A continuación otras reacciones del mundo de la lucha libre:

RIP Regis Philbin. He was always great interacting with people from the wrestling industry. pic.twitter.com/1PBcjbQmLv — Ryan Droste (@ryandroste) July 25, 2020

"Descanse en paz, Regis Philbin. Siempre fue fantástico interactuando con la gente de la industria de la lucha libre".

It’s impossible to work in the television industry and not be inspired by Regis Philbin. RIP to an absolute legend and one of the very best to ever do it 💔 pic.twitter.com/Pv8hSqS7Oo — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) July 25, 2020

"Es imposible trabajar en la industria de la televisión y no haber sido inspirado por Regis Philbin. Descanse en paz una absoluta leyenda y uno de los mejores en alguna vez hacerlo".

My heart is broken. RIP Regis. You were one of the reasons I wanted to be on television. Your legacy will live on forever. ❤️ — Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) July 25, 2020

"Mi corazón está roto. Descansa en paz Regis. Fuiste una de las razones por las que quería estar en la televisión. Tu legado vivirá por siempre".

I will always remember how much respect Regis Philbin showed to the wrestling world. I grew up watching Regis and Kathy Lee because that was my mom’s favorite show. Rest peacefully, Regis❤️ pic.twitter.com/nhRyK1E8as — NattieByNature (@NatbyNature) July 25, 2020

"Siempre recuerdo cuánto respeto le mostraba Regis Philbin al mundo de la lucha libre. Crecí viendo Regis y Kathy Lee porque ese era el show favorito de mi mamá. Descansa en paz, Regis".

Always a good sport ❤️ https://t.co/x5lXcPxFOn — NattieByNature (@NatbyNature) July 25, 2020

