La ausencia de The Fiend explicada por Bray Wyatt

En la más reciente edición de SmackDown, Bray Wyatt realizó una de sus promos y allí, sorprendió a hablar acerca de The Fiend, siendo esta la primera referencia directa a su antiguo álter ego, si bien durante su regreso en Extreme Rules 2022, se pudo apreciar a alguien utilizando la máscara de The Fiend en primera fila.

Wyatt dijo que le gusta pensar que tiene un buen control acerca de lo que la gente piensa que es él. Y que sabe que la gente lo mirará fijamente y susurrará a sus espaldas a cualquier lugar en el que vaya. Y que, además, finge que no le molesta.

► Bray Wyatt lo aclara: continúa siendo The Fiend

Wyatt señaló que mucha gente lo ha mirado como si fuera un animal rabioso, pese a que no lo es. Y dijo que sabe que «la gente quiere ver al monstruo, o a The Fiend». Esto hizo que los fans ovacionaran, pues Wyatt les preguntó si querían verlo. Posteriormente, señaló: «Ese ya no es el hombre que quiero ser».

Wyatt también mencionó que es difícil señalar las luchas por las que ha tenido que pasar. «La violencia es el único idioma que les he mostrado a los fans que puedo hablar. Pero, tengo que ser sincero: Yo no fui el que atacó a LA Knight. La gente quiere ver a The Fiend, pero no dejaré que mis demonios me controlen».

Sin duda alguna, son unas palabras bastante interesantes, pues recordemos que cuando Wyatt regresó a WWE, se reportó que iba a tener un grupo denominado Wyatt 6 y que sus marionetas iban a cobrar vida, pero esto no ha pasado del todo hasta ahora.

Incluso, se llegó a decir que su hermano, Bo Dallas, iba a tomar la máscara de The Fiend, pero por las palabras de Wyatt podríamos concluir que él sigue siendo El Coco.

