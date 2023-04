Kurt Angle quiso trabajar en una película de Marvel

Kurt Angle ha tenido una digna carrera en la lucha libre profesional, tanto en WWE como en TNA/Impact, siendo miembro del Salón de la Fama en ambas organizaciones. Si bien ya se retiró de la acción en WrestleMania 39, el héroe olímpico ha tenido varias apariciones esporádicas en la WWE, aunque su principal dedicación en la actualidad está en sus negocios particulares y en su podcast.

► Kurt Angle y Kevin Feige tuvieron contacto

Hace un par de años, Kurt Angle confesó que él y su esposa estaban viendo todas las películas de Marvel en orden cronológico, lo cual lo motivó para eventualmente intentar formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Mientras hablaba en la reciente edición de The Kurt Angle Show, Kurt Angle reveló que pudo contactar a Kevin Feige para protagonizar una película de Marvel. Si bien el productor pudo responderle al ex luchador, no salió nada concreto de aquello.

“Obtuve una pregunta: ¿quién es el productor ejecutivo de las películas de Marvel? Oh Dios mío. ¿Por qué no puedo? Sí, Kevin Feige. Terminé obteniendo su información de contacto y me acerqué a él y le dije que estaría interesado en hacer una película de Marvel y en realidad me respondió, pero nunca salió nada”.

Kurt Angle también añadió que se someterá a una nueva cirugía, probablemente para el próximo año, por lo que ahora su principal enfoque está en cuidar su salud. Resulta interesante el hecho de que el héroe olímpico haya intentado incursionar en la pantalla grande, aunque no es nada sorprendente, considerando que Superestrellas como The Rock y John Cena se han abierto paso y han triunfado en la industria cinematográfica.