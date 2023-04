Durante las últimas semanas en Monday Night Raw, Bronson Reed y Bobby Lashley estaban en medio de una rivalidad, y precisamente el mano a mano que tuvieron concluyó en empate. El lunes pasado, el Todopoderoso se volvió a enfrentar contra Austin Theory en una lucha que no tuvo el Campeonato de los Estados Unidos en juego. El resultado fue una descalificación provocada por el ex Campeón Norteamericano NXT cuando decidió interferir para atacar a Lashley.

Como consecuencia de los eventos del pasado lunes en Raw, WWE decidió este viernes programar un combate por el Campeonato de los Estados Unidos entre Austin Theory, Bobby Lashley y Bronson Reed, con la finalidad de que los tres puedan resolver sus diferencias en un cuadrilátero. Esta lucha se llevará a cabo en Backlash el 6 de mayo próximo.

Recientemente, el Campeón de los Estados Unidos recurrió a su cuenta de Twitter para promocionar su lucha de triple amenaza, y resaltar de que es el Campeón de los Estados Unidos más grande de la historia en WWE.

Puerto Rico get ready to see

𝑻𝒉𝒆 𝑮𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒆𝒅 𝑺𝒕𝒂𝒕𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝑨𝒍𝒍 𝑻𝒊𝒎𝒆🚀🇵🇷

5/6/23 #AustinTheoryLive pic.twitter.com/Ykzag7LA2s

— Austin Theory (@_Theory1) April 23, 2023