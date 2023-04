Kurt Angle revela que se someterá a otra cirugía

Kurt Angle ha pasado por un sinnúmero de cirugías a lo largo de su vida y de su carrera en la lucha libre y siempre ha conseguido salir adelante, siendo la última ahora en el mes de febrero de este año, cuando fue operado de su espalda para aliviar el dolor que se extendía a su pierna. El miembro del Salón de la Fama de la WWE reveló que todo había salido bien y que ya no sentía dolor alguno.

► Kurt Angle volvería al quirófano en el 2024

Durante el reciente podcast The Kurt Angle Show, Kurt Angle habló sobre sus pasadas cirugías y confesó de que tendrá que volverse a operar nuevamente, ya que indica que todavía está lidiando con su dolor de espalda y cuello; no obstante, aclaró que la cirugía podría llevarse a cabo durante el próximo año.

“Espero que mi médico no esté escuchando esto. El día que salí del hospital después de mi cirugía, hice ejercicio. Se suponía que me tomaría seis semanas libres, pero nunca dejé de hacer ejercicio. Calculé el día de mi cirugía, el día siguiente y el día siguiente. Yo lo que hice es que hice muchas cosas sentada para que no me afectara la espalda, porque me dijeron que no podía cargar más de dos kilos. Ahora, estaba levantando más de cinco libras, y creo que probablemente no los escuché en ese aspecto, pero no lo estaba cargando literalmente mientras caminaba. Estaba sentado mientras levantaba. Así que hice prensas de piernas sentado. Hice mi press de banca sentado. Hice mi presion militar sentado. Todo lo que hacía era sentarme, así que cuidaba mi espalda, pero no quería perderme mis entrenamientos”.

“Estoy bien, no tan mal. Todavía tengo dolor en la parte baja de la espalda, pero ya no siento dolor en las piernas. Lo patearon, pero el dolor en mi espalda sigue ahí. Es desafortunado, pero puedo lidiar con esto. No podía lidiar con el dolor que bajaba por mis piernas. Entonces, estoy feliz con la cirugía”.

“Lo loco es que realmente no he podido jugar con ellos de la manera que quiero porque me reemplazaron las rodillas y me operaron la espalda. Antes de eso, todo me molestaba. Estaba realmente en mal estado. Mi cuello está desordenado. Lo siguiente es mi cirugía de cuello. Probablemente voy a tener fusión el próximo año. Con suerte, eso ayudará a mi cuerpo y, eventualmente, podré jugar con mis hijos. Mis rodillas: he podido salir bastante bien de eso. Entonces, una vez que mi espalda sane, podré jugar con mis hijos, tirarlos alrededor de la piscina, cargarlos en mi espalda, hacer ese tipo de cosas. Quiero ser como un verdadero padre para mis hijos”.

La última vez que vimos a Kurt Angle en pantallas fue durante la ceremonia del Salón de la Fama WWE, en donde confesó haber llorado por el discurso del flamante miembro de la clase 2023, Rey Mysterio.