Kurt Angle: «Dedico mi carrera a mi padre»

«Fue un honor completo, una vez más, estar en el ring con Stone Cold Steve Austin. Estaba tan cautivado cuando entré en el ring con The Rock, pero cuando entré en el ring con Stone Cold, no olvides que él es la razón por la que me uní a la WWE, ¿verdad? Así que era un gran honor estar dentro del ring con él». Hace unas semanas, Kurt Angle compartía su admiración por Steve Austin compartiendo que no habría tenido interés en la WWE de no haber sido por él.

► Los inicios de Kurt Angle

Y si el interés en la WWE vino de «Stone Cold», el interés en la lucha libre vino de su padre, Dave Angle, como explica en The Kurt Angle Show:

Sobre cómo ingresó por primera vez a la lucha libre: «Mi hermano Mark se metió en muchos problemas cuando era niño, y un día el entrenador de lucha libre le dijo: ‘¿por qué no canalizas tu agresión en el tapiz de lucha libre?’ Así que el entrenador lo convenció para unirse al equipo de lucha libre, y él se convirtió en la figura a la que todos admirábamos en nuestra familia. Todos lo seguimos, hicimos lo que él hacía, y comenzamos a luchar cuando éramos niños.»

En cuanto a cuándo empezó a tomarse más en serio el deporte: «La chispa no se encendió en mi cabeza hasta la secundaria. Una tragedia tuvo que ocurrir para que eso sucediera; mi papá falleció en un accidente de construcción cuando ingresé a la secundaria, y perderlo a una edad tan temprana fue realmente difícil. Él era nuestro mayor seguidor. Los deportes eran fundamentales para mi papá; realmente quería que todos participáramos en deportes durante todo el año, y nunca se perdía ninguno de nuestros eventos deportivos. Siempre estaba presente, y lo amaba por eso. Así que dediqué mi carrera atlética a mi padre.»