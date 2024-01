WWE habla con Warner Bros., ¿qué piensa Tony Khan?

«No quiero entrar en demasiados detalles sobre el contrato que tenemos con Warner Bros. Discovery, pero definitivamente tiene cláusulas favorables para nosotros. Además, el compromiso que Warner Bros. Discovery está mostrando con AEW a través de Collision y Dynamite demuestra claramente su total apoyo a AEW (…)». Mediado 2023, Tony Khan desmentía el supuesto interés de Warner Bros. en WWE. Pero en realidad eso no zanjó la cuestión pues en realidad las dos empresas sí que han hablado acerca de los derechos televisivos de WWE RAW que, como los de All Elite Wrestling, también están por expirar en 2024.

Le preguntaron recientemente por ello a Tony Khan en New4Jax y el presidente de AEW comentó lo siguiente, además de reiterar una vez más su buena relación con Warner. En esta ocasión, ha cambiado su discurso ligeramente pues reconoce que todos van a estar hablando con todos.

«Es una parte inherente al mundo deportivo. Creo que todos hablan sobre contratos, agencia libre y temas similares. La conciencia general es que se darán conversaciones en los medios entre todos este próximo año. Sin duda, habrá muchas oportunidades. Hemos mantenido una excelente relación con Warner Brothers Discovery y seguimos generando sólidas cifras de audiencia. Estaremos en una posición muy favorable el próximo año».

Mientras tanto, WWE SmackDown ha encontrado una nueva casa en USA Network tras su salida de FOX al mismo tiempo que NXT pasará a CW Network en octubre de 2024. Continuaremos informando sobre los derechos de AEW y WWE RAW cuando tengamos más novedades.

