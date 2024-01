«La sangre en la lucha debe desaparecer», opina Road Dogg

La sangre en la lucha libre es un tema que divide opiniones, hay quienes están a favor y quienes lo ven como un acto de barbarie. Y mucho depende de la compañía que estés viendo, pues no es lo mismo el CMLL que Combat Zone Wrestling o Fredoms.

El polo opuesto a las empresas ultraviolentas sería WWE donde rara vez se ve el líquido vital.

También depende del luchador, pregúntenle a Jon Moxley, ex Campeón Mundial de Peso Completo CZW en dos ocasiones.

Pues bien, es hora de leer el punto de vista de uno de los productores de la WWE, Road Dogg, vicepresidente de eventos en vivo.

► Esto opina Road Dogg sobre el uso de sangre en las luchas

Road Dogg no cree que sea necesario en la era moderna. Mientras hablaba en un episodio reciente de su pódcast «Oh, You Didn’t Know?,» explicó porque el negocio debe evolucionar más allá de que los luchadores muestren sangre en sus combates, señalando que se alegra de que la empresa para la que trabaja haya logrado hacerlo.

»Digo que no volvamos a hacerlo. Hemos evolucionado más allá de eso… Viejo, es tan sucio; no hay nada más sucio que la sangre. Hay suficientes accidentes que suceden, así que simplemente no siento que sea necesario… Si soy padre de niñas y estamos viendo lucha libre, y eso sucede, cambiamos de canal. Y si soy padre de niños, tal vez también lo haga».

Era de esperar que Road Dogg comparara el producto de WWE con el de AEW en este sentido. Puesto que recientemente en el evento especial Full Gear, Adam Page y Swerve Strickland protagonizaron un encuentro despiadado lleno de sangre.

Dogg cree que AEW lleva la sangre a niveles obscenos, lo que podría perjudicar el crecimiento de la empresa.

»Hay una razón por la cual el otro lugar [AEW] no está haciendo buenos números. Muestran este tipo de cosas sangrientas, y hacen ese tipo de cosas, y no puede ser ‘popular’ para la población en general… Si quieres hacer grandes negocios, quieres consumo masivo, sacrificas algunas cosas. Y siento la sangre es una de las primeras cosas que debes sacrificar».

Curiosamente, en el episodio de SmackDown del 5 de enero, con el subtítulo de New Year’s Revolution, en la última lucha de la velada se le vio sangrar a LA Knight.