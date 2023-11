Konosuke Takeshita: «No puedo permitirme perder ante Chris Jericho»

Konosuke Takeshita se prepara para una lucha muy importante, no sólo para su carrera, sino también para su alma mater, la empresa japonesa DDT. En el ring de dicha compañía enfrentará a Chris Jericho, y el escenario será la arena de sumo Ryogoku Kokugikan. La fecha, el domingo 12 de noviembre.

Aún más, Jericho ha sido siempre una persona importante para Takeshita, pues lo ha seguido desde hace dos décadas, cuando era sólo un niño.

En una entrevista con DDTPro.com, Takeshita habló sobre este encuentro soñado

► «Es mi manera de agradecer a DDT»

«¿Por qué Jericho? Permíteme explicártelo. Antes de unirme a AEW, en abril del año pasado, pasé alrededor de cuatro meses en Estados Unidos como parte de un entrenamiento intensivo. Después de completar esos cuatro meses, comencé a cuestionarme si lo que hacía en Japón realmente estaba llegando a los fans. Si bien había logrado cierto reconocimiento en Estados Unidos, tenía dudas sobre si eso se veía reflejado en DDT. En ese momento, Jericho tuiteó acerca de mí como ‘un futuro campeón mundial’, y cuando vi eso, sentí que los cuatro meses más difíciles de mi carrera estaban justificados.

«Al mismo tiempo, pensé que si Jericho decía eso, quizás había algo que podría hacer con él, algo que nadie más había hecho antes. Jericho ha venido a Japón en varias ocasiones desde que se convirtió en una superestrella mundial, y pensé que podría luchar con él en igualdad de condiciones. No sería sólo ‘Takeshita contra una superestrella’. Además, hacerlo en DDT sería mi manera de agradecerle a DDT por haberme enviado a Estados Unidos. Fue en ese momento que decidí firmemente que quería traer a Chris Jericho a DDT.

— Cuando viste el tuit de Jericho debe haber sido un momento emocionante para ti.

— Sí, fue emocionante. El año pasado, firmé con AEW, pero en 2021 estuve en Estados Unidos durante una semana y luché dos veces en AEW Dark. En mi primera lucha, contra Danny Limelight, justo antes de entrar al ring, Jericho, que casualmente estaba en el backstage, se acercó y me preguntó: ‘¿Eres japonés?’. No hablaba inglés en ese momento, así que Michael Nakazawa me acompañó y le explicó que era Takeshita de DDT. Jericho me hizo algunas preguntas sobre mi estatura, entre otras cosas, y luego dijo: ‘Entiendo. Tú vas a ser el que elevará la lucha libre en Japón a partir de ahora’. Eso me hizo sentir bien. Luego, me dijo: ‘Bueno, voy a ver tu lucha’.

«Mientras subía al ring, pensé: ‘Está realmente interesado en verme luchar’. Cuando volví al backstage después, Jericho me dio consejos, me dijo lo que había estado bien y lo que me falló. Me di cuenta de que realmente me había estado observando. Fue un sentimiento genial; aunque soy un luchador profesional, en ese momento me sentí como un fan.

— Hace 19 años, cuando estabas en segundo grado de primaria, viste una lucha de la WWE en el Osaka Castle Hall, donde Triple H se enfrentó a Chris Benoit. ¿Fue esa lucha lo que te inspiró a convertirte en luchador profesional? Jericho también estaba en ese evento.

— Así es. Sin embargo, el impacto de la entrada de los luchadores fue tan grande que solo recuerdo la entrada y no la lucha en sí.

► Chris Jericho, el modelo a seguir de Takeshita

«Jericho siempre me interesó desde que comencé a ver WWE. Lo vi como un luchador que traía un estilo fuerte y una mezcla de la lucha libre japonesa y estadounidense. Creo que Jericho sigue siendo así hoy en día. Mi idea de la lucha ideal no se trata de si la lucha japonesa o la estadounidense es mejor, sino de mezclar ambos estilos. Jericho personifica esa mezcla muy bien. Eso es lo que me hace admirarlo aún más ahora que soy un luchador profesional.

— En ese sentido, ¿crees que él representa un camino que aspiras seguir?

«Sí, absolutamente. Creo que la lucha japonesa tiene muchas fortalezas en comparación con la estadounidense, pero en términos de llenar estadios con una gran cantidad de espectadores, la lucha estadounidense es esencial. No podemos subestimar eso. Jericho es excelente en esa área y, al mismo tiempo, siempre ha sido capaz de reinventarse y crear nuevos apodos y lemas para cada época. Eso es algo que solo Jericho puede hacer.

«Las luchas memorables de Jericho que me impactaron fueron la que tuvo con Shawn Michaels en WrestleMania 19 (2003), además, la que tuvo con Chris Benoit, especialmente cuando se enfrentaban en el Crippler Crossface y el Walls of Jericho, fue muy emocionante. También recuerdo vívidamente un momento en una lucha en una escalera, donde Jericho aplicó el Walls of Jericho en la parte superior de una escalerota.

«En términos de lucha, no hay ninguna área en la que sienta que estoy en desventaja física en comparación con Jericho, ya sea en poder, velocidad o técnica. Sin embargo, Jericho es apreciado por algo más que esas cualidades físicas. Se trata de la experiencia, algo que solo se adquiere con el tiempo. Tuve mi primera experiencia con esto en mi lucha contra Hiroshi Tanahashi en Ryogoku (Tokio) en 2014. En ese momento, tenía la confianza de que no importaba cuánto me moviera, no me cansaría. Pero en esa lucha, no pude ganar y fue un trauma que ni siquiera he podido ver en video desde entonces. Entonces, llegué a la conclusión de que debo convertirme en un monstruo físico. Debo ser capaz de lanzar a mi oponente, saltar alto y golpear con fuerza.

«Por supuesto, ganar o perder es importante, pero también considero que la lucha es una competencia por la presencia en el ring. En ese sentido, he estado trabajando en apagar el aura de mis oponentes con mis habilidades físicas, y creo que puedo hacer lo mismo con Jericho.

«Mi objetivo es que, aunque el público esté emocionado por ver a Jericho, al final del día, se vayan pensando que DDT y Konosuke Takeshita son increíbles. No es una lucha en la que intentaré ganar, y no es que Jericho deba ganar; más bien, estoy en la posición en la que no puedo permitirme perder. Después de vencer a Kenny Omega, mi responsabilidad es no perder. Si venciera a Jericho, llevaría aún más responsabilidad. Estoy dispuesto a cargar con esa cruz.

«Ambos hemos afirmado ser los mejores del mundo en diferentes momentos, y creo que el ganador de esta lucha podría considerarse como el mejor. Estoy emocionado por esta oportunidad en DDT porque me da la posibilidad de demostrar lo que puedo hacer a nivel mundial. Y eso es lo que quiero que las personas vean, que DDT puede ser parte del escenario mundial de la lucha libre. Espero que la lucha contra Jericho abra nuevas posibilidades para DDT y demuestre que no es solo una visión ideal, sino una realidad.

«Para ser sincero, mi objetivo es estar en la portada de los libros de historia de la lucha libre. Sé que la lucha con Chris Jericho el 12 de noviembre de 2023 en Ryogoku Kokugikan será un evento importante en la historia de DDT. Esto será un hito en los 26 años de historia de DDT, y probablemente no haya nada más grande en el futuro. Mi objetivo principal es hacer de la lucha un éxito, independientemente de si gano o pierdo.

«Y en cuanto a que sea la lucha estelar, siento que es una carga demasiado grande, preferiría que cambien el orden de los encuentros, porque si la gente no está emocionada por Jericho versus Takeshita, entonces no hay razón para que estemos ahí».