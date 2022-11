Konosuke Takeshita firma oficialmente con AEW

«Ha sido mi sueño luchar en Estados Unidos, luché en tres espectáculos en mi excursión a AEW el año pasado. Mi deseo de luchar en un escenario más grande se hizo más fuerte, y una vez más me complacieron al permitirme ir nuevamente a AEW. La última vez fui solo por una semana, pero esta vez pedí una duración más larga, mi itinerario sólo tiene boleto de ida. (…) Voy a AEW para convertirme en campeón y el mejor luchador del mundo (…)». Estas palabras las pronunciaba Konosuke Takeshita en abril de este año 2022.

Pero en agosto concluía su gira por tierras estadounidenses y volvía a Japón así que no estaba claro si realmente iba a cumplir con lo que había dicho. Pero finalmente sí que lo hará, o al menos va a intentarlo. Y es que en un reciente comunicado publicado en redes sociales la misma compañía Khan da a conocer oficialmente la contratación de luchador del país del sol naciente de 27 años. Desde ahora mismo, «The Future» es All Elite. De momento, no tenemos más detalles sobre el acuerdo pero seguiremos informando en Súper Luchas en cuanto los tengamos.

It's official! Congratulations @Takesoup, you are All Elite!

After signing his AEW contract + winning again last night on Friday Night #AEWRampage on @TNTdrama, we'll hear from Konosuke Takeshita on

AEW Zero Hour moments before the annual #AEWFullGear ppv LIVE worldwide TONIGHT! pic.twitter.com/5r2GaFpeB8

— Tony Khan (@TonyKhan) November 19, 2022