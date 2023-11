Konosuke Takeshita revela por qué eligió a AEW sobre WWE

Konosuke Takeshita debutó en AEW en un episodio de AEW Dark Elevation transmitido el 12 de abril de 2021, derrotando a Danny Limelight. En esa primera excursión, Takeshita tuvo otra lucha en Elevation y una en The House Always Wins, el primer «house show» de AEW, regresando después a DDT, donde formaba el grupo The37Kamiina, al lado de Mao, Shunma Katsumata, Yuki Ueno y Toy Kojima.

Takeshita regresó a AEW un año después, derrotando a Brandon Cutler en Elevation, y poco después, el 18 de mayo, debutó en AEW Dynamite con una sensacional lucha frente a «Hangman» Adam Page, la cual calificamos con 4.5 estrellas.

Poco antes de este retorno a AEW, el 20 de marzo, Takeshita, quien estaba llamado a ser figura legendaria en DDT, perdió el Campeonato de Peso Libre KO-D ante Tetsuya Endo. Takeshita ya había tomado la decisión de establecerse en Estados Unidos, y aunque ha seguido presentándose en la empresa nipona, su nueva casa es AEW, donde es el as principal de The Don Callis Family y es ahora conocido como el Alpha.

En una entrevista con DDTPro.com, Takeshita habló sobre esta nueva etapa en su carrera:

► Fue una decisión muy impulsiva

«Desde que perdí el título de peso libre KO-D en marzo de 2021 contra Tetsuya Endo en Ryogoku Kokugikan, dije que esa etapa marcaba el final del capítulo 2 en mi carrera. En ese momento, sentí que necesitaba sumergirme en un nuevo mundo. La razón detrás de mi elección de AEW en lugar de WWE u otras opciones, fue que AEW, en ese momento, no tenía tantos luchadores de peso completo en la división varonil, y en particular, no tenía un campeón individual japonés, excepto en la división femenil. Esto significaba que AEW era el lugar adecuado para mí, porque quería hacer algo que nadie más hubiera hecho. La elección de AEW en ese momento fue una decisión muy impulsiva, y no sabíamos si AEW se convertiría en algo tan grande como lo es hoy, pero resultó ser una elección correcta.

«Si hubiera esperado uno o dos años más, es posible que la oportunidad nunca hubiera llegado. Fue como si hubiera tenido un impulso que me llevó a AEW a fines de 2021. Durante la pandemia no podíamos realizar eventos de lucha libre en Japón y no había mucho que hacer. Fue un momento en el que pensé: ‘He estado haciendo esto durante diez años, tal vez sea suficiente. Si ese es el caso, quiero un nuevo reto en un nuevo mundo’, y me dirigí a los Estados Unidos. Fue un viaje que sentí que tenía que hacer. Entonces, cuando pienso en que DDT accedió a enviarme, creo que esta lucha con Chris Jericho es una forma de devolver ese favor«.

► ¿El mejor del mundo?

«Cuando hablo de ser el mejor del mundo, no me refiero necesariamente a tener un campeonato específico. Significa que quiero ser reconocido como el mejor luchador en todo el mundo. Mi objetivo es que los fanáticos de la lucha libre de todo el mundo piensen: ‘En este momento, Konosuke Takeshita es el mejor’. Puede que no todos estén de acuerdo, pero en este momento, estoy seguro de que personas como Will Ospreay, Kazuchika Okada y otros están en ese mismo camino.

«Mi objetivo es que los fans me vean como el mejor. He estado diciendo desde que tenía alrededor de 21 años que mi mejor momento será a los 32. Entonces, si me quedan solo 12 años, es una carrera muy corta. Planeo retirarme a los 40, y eso significa que solo me quedan 12 años. Así que estoy corriendo todo el tiempo, pensando que solo me quedan 12 años. Mi carrera como luchador se mueve rápido, y siento que mi mejor momento estará aquí en unos 4 años más. Si veo hacia atrás, parece que estoy un poco rezagado en comparación con el plan de vida que tracé para mí mismo como luchador. Todavía siento que me falta algo, y que quizás tenga una pequeña oportunidad de estar en los libros de historia de la lucha, pero dudo que llegue a la portada».