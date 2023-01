Konnan: “Tony Khan aún tiene mucho que aprender”

Konnan cree que Tony Khan aún está en pañales como el Director Creativo de All Elite Wrestling, como explica en su K100. ¿Cómo podría no ser así? Es decir, solo lleva cuatro años manejando la compañía luchística y nunca antes lo había hecho con ninguna otra. Tampoco había tenido ningún otro rol en la lucha libre profesional más allá de ser fanático. Ni siquiera podemos compararlo con Triple H. Ni mucho menos con Vince McMahon. A veces se olvida el poco tiempo que tanto él como AEW tienen en el negocio y que lo que han hecho hasta ahora es realmente grande.

► Konnan habla de Tony Khan

“Todavía está en pañales, hermano. Y es que no quiero sonar jactancioso -que tremenda palabra- pero es que es como cualquier otra cosa: Si nunca has sido booker, puedes leer sobre eso, puedes hablar sobre eso, puedes hablar con personas que eran bookers. Pero a menos que estés allí, no entiendes las tonterías por las que pasa un booker. Es una situación muy ingrata. ¿Cuándo haces lo que quiere el talento? Eres el mejor. Si no, tienes algo en contra de ellos.

“Hay tantas cosas que la gente no sabe, y esta es la más importante: no tienes idea de lo grandes e inseguros que son los niños, y entiendo por qué, las estrellas más grandes en realidad también lo son. Tienen miedo de perder su lugar. Tienen miedo de que todo por lo que han trabajado, alguien venga y se lo quite, sin entender que la única persona que puede quitarte tu lugar eres tú”.

¿Estáis de acuerdo con Konnan sobre Tony Khan?