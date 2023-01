Jim Cornette, sorprendido con Brock Lesnar y Sable

“Recibí una llamada de Kurt Angle. Y Kurt me dijo: ‘Vince, ¿qué hiciste?’. Y yo digo: ‘Kurt, ¿de qué estás hablando?’. ‘¿Qué hiciste?’ ‘¿Qué le dijiste a Brock Lesnar?”. Estoy como: ‘¿Qué?’. Él dice: ‘Vince, este tipo quiere matarte. Lo llamas para hablar con Rena [nombre real de Sable], no te presentas con él, no tienes una conversación con él, y él dice que le faltaste el respeto por completo, y ahora quiere matarte’”. Ya no hablamos de Sable con asiduidad pues han pasado muchos años desde su retiro pero de cuando en cuando todavía la traemos a Súper Luchas. Estas palabras las pronunciaba no hace mucho Vince Russo. Y unos meses antes se hacía viral la primera foto de la ex luchadora tras 10 años.

► Jim Cornette, Brock Lesnar y Sable

Hoy lo hacemos de nuevo para entrar en su relación romántica con Brock Lesnar, la cual comenzó cuando ambo trabajaban en la WWE en los 2000. En 2006 se casaron y tienen dos hijos. Mientras hablaba recientemente en su podcast, Jim Cornette recordaba cómo le sorprendió descubrir que ambos eran pareja entonces.

“Oh, Dios, ¿en algún momento a mediados de la década de 2000? Y yo estaba como: ‘¿Qué diablos?. Es decir, a cada uno lo suyo. Pero Brock Lesnar… un tipo que no trata dmasiado con la gente, que no socializa demasiado, que no está a gusto yendo a cualquier parte. ¡Incluso peor que yo! Odia estar rodeado de seres humanos y las dos personas que más quiere en su vida son Sable y Paul Heyman”.

La privacidad que Brock Lesnar mantiene lejos de su carrera como luchador es justamente el motivo de que el año pasaron nos sorprendiera ver una foto de Sable en la actualidad ya que ninguno de los dos comparte, como el caso de otras Superestrellas o ex Superestrellas, su vida personal en las redes sociales.