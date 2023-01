Konnan: "Dragon Lee los dejará boquiabiertos en WWE"

Dragon Lee se convirtió en la más reciente incorporación mexicana a WWE, causando gran conmoción al momento de realizar este anuncio.

Konnan, quien es el Director de Talento de AAA, platicó de lo que pudo hablar con el luchador sobre esta decisión, recordando que al principio estaba confuso entre ir a AEW o WWE.

“Simplemente me hizo preguntas y yo solo le di un consejo. No le di un consejo sobre dónde firmar... Bandido estaba en el mismo dilema, no estaba seguro de ir a la WWE o AEW, pero Dragon Lee era más como, ‘hay tanta gente allí, que me voy a quedar atrapado en el puto… solo voy a ir a la WWE'”, comentó Konnan en su podcast “Keepin’ It 100”.