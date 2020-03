¡Bandolero! Konnan le habla al dinero. De acuerdo al cubano más mexicano de la historia, los luchadores de WWE están deshumanizados, se sienten descontentos y miserables porque, pese a que ganan miles de dólares, no les gusta estar en la banca.

Cual James Rodríguez en el Real Madrid, las Superestrellas de WWE, quieren poder demostrar su talento en televisión y no les es posible.

► Superestrellas de WWE

Así lo dio a conocer el Comandante Konnan en una reciente entrevista concedida a Raj Giri de Wrestling Inc, en donde se tocó el tema de que Major League Wrestling anunció recientemente que se reunió con los abogados de WWE para para tratar un acusación de que la empresa de Vince McMahon, está tratando de negociar con luchadores de MLW que tienen contrato.

«No sé qué es lo que está pasando, pero WWE manipula y se entromete a negociar con todo el talento que tiene contrato en otras empresas. Con Roberto Garza, o ahora Ángel Garza, ¿recuerdas cuando estaba en Impact Wrestling? Ellos le estaban contactando a pesar de que estaba bajo contrato con ellos. Le decían cosas como: ‘¿Cuándo se termina tu contrato? ¿Podemos ver una copia de tu contrato?’ No les importa una mie***. Son despiadados y por eso son quienes son. No les estoy tirando, porque la realidad es que, hasta cierto punto, todo el mundo hace esta práctica.

«Yo lo he hecho, aunque cubro bien mis huellas. Me pregunto qué será lo que realmente saldrá de los abogados involucrados. Cuando alguien tiene tanto dinero como WWE, ¿realmente vale la pena ir a la corte? La amistad de CM Punk y Colt Cobana se rompió gracias a un juicio en la corte.

«WWE quería a Caín Velásquez, así que lo sacaron de AAA, pese a que no estaba realmente bajo contrato con ellos. Hay luchadores que solo quieren dinero, y hay otros que quieren libertad creativa para que puedan ser felices. Mira cuántas personas son miserables en WWE y no están haciendo nada con ellos, porque WWE está firmando a todos para que no vayan a ningún otro lado.

«Eso inherentemente trae dos problemas: primero, no puedes firmar a todos porque hay más gente luchando que nunca… segundo: cuando comienzas a acumular talento, comienzas a tener problemas, como ahora, en donde todos piden ser liberados de su contrato cada mes porque no se les está usando».

¿Qué casos le dan la razón a Konnan? Recientemente Luke Harper, Sin Cara y, claro, el mejor ejemplo, Matt Hardy.