Konnan: «Ya encontré a mi donante de riñón»

«Estoy en busca de… probablemente un cirujano de cuello. La situación se está agravando… simplemente sigue… Hablé con la gente de Bio Accelerator, y me dijeron ‘Dale un poco más de tiempo. Solo han pasado un par de meses’. Y yo les digo… mis hombros han mejorado mucho. Es como el día y la noche en mis hombros [han mejorado]. Pero es solo mi cuello… Tengo las vértebras C2 y C5 que simplemente… no están bien«. Kevin Nash nos actualizaba su estado de salud unas horas atrás.

► Konnan tiene donante

Y es que dedicar toda tu vida a la lucha libre profesional tiene un precio tremendamente alto. Alguien que también lo conoce a la perfección es Konnan, cuya carrera se extiende a casi cuatro décadas. Él es de quien conocemos ahora cómo se encuentra, a través de sus recientes declaraciones en Haus Of Wrestling. K-Dawg revela que ya tiene un donante de riñón, pero esa persona todavía no puede someterse a la operación necesaria pues todavía debe de perder peso para llevarla a cabo.

«Me siento muy bien, pero estar en diálisis no es algo que quieras hacer para siempre debido a dos razones: en primer lugar, mis riñones solo están funcionando al 10% de capacidad. En segundo lugar, estar en diálisis no es una solución a largo plazo; eventualmente, lleva a la muerte.

«Por lo tanto, básicamente necesito encontrar un donante, y ya tengo uno en este momento. Solo le falta cumplir con el índice de masa corporal (IMC), debe perder seis libras más y luego podrá donar su riñón. Además, todavía debemos asegurarnos de que sean compatibles. Siempre trato de mantener una mentalidad positiva, ya que pensar negativamente no ayuda en absoluto».

Como cuando dio a conocer en enero de 2022 que necesitaba un transplante, desde SUPERLUCHAS enviamos nuestros mejores deseos a Konnan.