Kevin Sullivan: «Sin NWO, WCW no habría durado tanto»

Las Monday Night Wars elevaron la lucha libre a nuevas alturas, y en el epicentro de esta revolución se encontraba la New World Order (NWO), la cual ayudó a WCW a mantenerse en la pelea.

En una reciente entrevista en «Tuesday with the Taskmaster», el ex booker de la WCW, Kevin Sullivan, habló sobre impacto crucial que tuvo la NWO en el éxito de la promoción.

► Hogan y Bischoff ayudaron a que existiera Nitro

Sullivan reveló que la existencia misma del programa insignia de la WCW, «Nitro», fue gracias a la influencia de Hulk Hogan. Según Sullivan, Hogan y Eric Bischoff plantearon la idea de competir directamente contra la WWE de Vince McMahon.

«La razón por la que obtuvimos a Nitro fue por Hogan. Recuerdo cuando Hogan y Eric (Bischoff) se me acercaron y me dijeron: ‘Vamos a competir contra Vince'».

► ¿WCW habría durado si NWO?

El veterano de la lucha libre también contestó una interesante pregunta que los fans se han hecho por años: ¿habría perdurado la WCW sin la NWO, pero conservando «Nitro»?

Sullivan admitió que si bien «Nitro» era vital para la WCW, el giro histórico de Hogan al bando rudo habría tenido un impacto significativo en la WWE.

«Si Hogan se hubiera vuelto heel, podría haber absorbido a algunos babyfaces de la WWF que decían: ‘Oh, si puedo trabajar con Hogan, puedo conseguir esos grandes pagos'».

Sin embargo, aunque reconoció que Hogan como rudo en solitario habría sido impresionante, la creación de NWO fue impactante y algo que marcó la historia de WCW.

«Ahora bien, ¿podría haber durado tanto (WCW)? No, NWO fue ese rayo especial que cruza el cielo una vez por generación».

Sullivan también exploró la posibilidad de Hogan volviéndose rudo sin la NWO. Aunque consideró que habría sido igualmente impactante, reconoció que la NWO proporcionó la plataforma y los recursos necesarios para que Hogan se reinventara como un personaje completamente nuevo.

«Que él se volviera rudo fue el mayor giro en la historia del negocio. Que él se volviera rudo sin la NWO aún habría sido impactante.«