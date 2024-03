Becky Lynch: «Así es cómo el negocio evoluciona»

Para Becky Lynch volver a NXT no fue una aventura insignificante pues considera que ahí radica el crecimiento de la lucha libre profesional.

«The Man» estuvo trabajando en el territorio de desarrollo de septiembre a octubre de 2023 y alcanzó a ser Campeona NXT por 42 días.

Pudo luchar con Tiffany Stratton, hoy en SmackDown, o Lyra Valkyria, que sigue siendo la monarca después de destronarla a ella.

► La necesidad de enseñar a los jóvenes

«Me encantó. No fue como si dijera, ‘Necesito ganar el Campeonato Femenil de NXT para sentir que mi carrera está completa’, pero cuando me ofrecieron la oportunidad de ir a NXT y trabajar con estas chicas, pensé, ‘¡Claro que sí!’ Cuando estaba en NXT, siempre sentía ansiedad porque siempre estaba preocupada de que me despidieran. Regresar a NXT me permitió revivirlo sin ese miedo detrás de mí. Además, cuando estaba en NXT, no teníamos chicas que hubieran estelarizado WrestleMania. No teníamos chicas que hubieran estelarizado ningún espectáculo, que yo sepa.

«Ahora, puedo ir y ayudar a estas jóvenes estrellas y mostrarles cómo trabajo y cómo es eso, y espero impartir un poco de sabiduría. Creo que es importante que hagamos eso porque así es como continúa creciendo. Eso es lo que ha tenido cada generación de hombres. Seth Rollins tuvo la oportunidad de trabajar con John Cena y Triple H. Es cíclico. Aprendemos trabajando con personas que han estado donde queremos llegar. Es importante que entremos, nos ensuciemos las manos y les mostremos las cuerdas. Darles un poco de batalla», explica a Phil Strum en Under The Ring.

En la actualidad, Becky va camino de luchar por el Campeonato Mundial de WWE ante Rhea Ripley en WrestleMania 40.