AEW lanza mercancía de The Final Boss para Samoa Joe

Por increíble que parezca, el que The Rock decidera utilizar el apodo de The Final Boss en esta etapa reciente en WWE, ha causado mucha algarabía. No entre los fanáticos, sino entre los luchadores, que reclaman a The Rock que ellos utilizaron este apodo mucho antes que él. Primero fue Booker T, quien bromeó con demandarlo, aunque dijo que le hubiera gustado recibir una llamada de Dwayne Johnson para pedirle permiso de utilizar el apodo de The Final Boss.

► AEW Shop llama The Final Boss a Samoa Joe

Luego, los fans empezaron en redes sociales a decir que el apodo ya lo había usado Meiko Satomura y Serena Deeb. Y ahora, ha salido a la venta una nueva tanda de mercancía de Samoa Joe. AEW Shop con referencia a una camiseta de Samoa Joe. Lo curioso es que se le ha promocionado a Joe como THE FINAL BOSS, en lo que parecería ser un claro ataque hacia The Rock y WWE.

Sin embargo, hay que decir que la camiseta salió a la venta a mitad de enero, y desde febrero se ha empleado el apodo de The Final Boss para promocionarla en las redes sociales de AEW. Así que no se trata de un ataque hacia WWE, ni The Rock, pues en ese entonces, Rocky no había revelado su nuevo apodo a los aficionados.

De momento, ni The Rock ni Samoa Joe se han referido a este hecho, pero lo cierto es que son los fanáticos de ambas empresas las que en redes sociales y foros como Reddit se han enfrascado en guerras defendiendo y atacando a WWE y a AEW.