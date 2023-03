Kevin Owens y Sami Zayn, listos para WrestleMania

Después que en RAW finalmente Kevin Owens y Sami Zayn renovaran su amistad, ambos se mostraron listos para WrestleMania 39, donde enfrentarán a The Usos por el Campeonato Indiscutido de Parejas.

En SmackDown, Kevin Owens presentó el KO Show que tuvo como invitado a Sami Zayn. Ambos luchadores destacaron el trabajo de su amigo; sin embargo, Owens reconoció que este año fue el de Sami y que ahora no será “KoMania”, sino que será “WrestleZaynia”; incluso esto quedó marcado en un par de playeras con ambos logos.

"#WrestleMania is different this year…"@FightOwensFight has a gift for @SamiZayn… 🎁#SmackDown pic.twitter.com/klApSfehhS

— WWE (@WWE) March 25, 2023