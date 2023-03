Stardom: “Stardom in Osaka” Himeka vs Giulia

La empresa femenina Stardom llegó al ATC Hall de Osaka con su evento “Stardom in Osaka“.

► “Stardom in Osaka”

En enfrentamiento de facciones, Queen’s Quest (Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM) doblegaron a Hazuki, Koguma y Hanan de Stars.

Giulia y Himeka se enfrentaron en un mano a mano como parte de la gira de despedida de la segunda. A pesar de ser compañeras de agrupación, mostraron lo mejor de su arsenal. Finalmente, fue Giulia quien se llevó la victoria.

En la batalla principal fue una lucha de cuatro contr cuatro; God’s Eyes (Syuri, MIRAI, Ami Sohrei y Konami) salieron avante a ante Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid y Ruaka de Oedo Tai.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM IN OSAKA”, 16.03.2023

Osaka ATC Hall

Asistencia: 301 Espectadores

1. 3 Way Battle: Lady C venció a Momo Kohgo y Yuna Mizumori (4:20) con un Schoolboy sobre Kohgo.

2. Saki Kashima derrotó a Miyu Amasaki (7:46) con un Modified Armlock.

3. Club Venus vs. STARS: Mina Shirakawa y Mariah May vencieron a Mayu Iwatani y Saya Iida (11:11) con un Glamorous Driver MINA de Shirakawa sobre Iida.

4. DDM vs. melter: Tam Nakano y Natsupoi derrotaron Maika y Mai Sakurai (10:17) con un Northern Cross Nakano sobre Sakurai.

5. Queen’s Quest vs. STARS: Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM vencieron a Hazuki, Koguma y Hanan (13:58) con un Diving Double Footstomp de AZM sobre Hanan.

6. Himeka Retirement Road: Giulia derrotó a Himeka (10:23) con una Northern Light Bomb.

7. God’s Eye vs. Oedo Tai: Syuri, MIRAI, Ami Sohrei y Konami vencieron a Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid y Ruaka (16:24) con un White Tiger de Syuri sobre Ruaka