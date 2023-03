¡Rey Mysterio aceptó! Enfrentará a Dominik en WrestleMania 39

Después que la semana pasada LA Knight se ofreciera vencer a Dominik Mysterio en lugar de Rey, asegurando que sería igual de mal padre que él, y recibiera una bofetada, ambos luchadores se vieron las caras en el ring.

Rey Mysterio no aguantó el insulto de luchador de California, por lo que quería ponerlo en su lugar; sin embargo, LA Knight está buscando a como dé lugar estar en WrestleMania 39 y eso significa que hará hasta lo imposible para conseguirlo.

Al principio del combate, Rey dominó a punta de golpes y movimientos rápidos; sin embargo, esto cambió de nueva cuenta con el enmascarado recuperando el control muy pronto.

Aunque de pronto apareció Dominik, lo que fue aprovechado por LA Knight para retomar el control de la lucha. El combate se emparejó, aunque no parecía que Rey estuviera del todo concentrado. Finalmente, una distracción de Dominik hizo que La Knight consiguiera la victoria.

Una vez más, el integrante de The Judgment Day retó a Rey a un combate en WrestleMania, el cual fue negado. Si embargo, Dominik comenzó a meterse con su madre y su hermana, asegurando que su mamá se había casado con un bueno para nada.

Dom insultó a su mamá y su hermana, lo que hizo que Rey se molestara y le soltara un golpe en la cara, hasta que finalmente el Amo del 619 terminó por aceptar la lucha en WrestleMania.

REY HAS HAD ENOUGH! 👊💥@DomMysterio35 has pushed his father @reymysterio too far!#SmackDown pic.twitter.com/9pzcMVVhKp

— WWE (@WWE) March 25, 2023